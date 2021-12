Calciomercato Juventus, Edinson Cavani si offre: ecco quanto chiede l’attaccante ai bianconeri

Una stagione non ad altissimo livello per il Manchester United che fatica a trovare continuità. Nemmeno Cristiano Ronaldo può fare molto. Il portoghese sta trascinando la squadra con i suoi gol, ma i malumori iniziano ad essere evidenti. Non a caso da giorni si parla di un suo possibile addio a fine stagione o già a gennaio. Chi probabilmente lascerà Manchester è Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli fatica a trovare spazio. Per questo motivo l’opzione partenza sarebbe la più indicata, con la Juventus alla finestra. Le cifre che chiede l’uruguaiano fanno riflettere la dirigenza.

Le richieste economiche di Edinson Cavani

Il ritorno di CR7 allo United ha fatto molto rumore, con un’operazione che nessuno pensava potesse arrivare, specialmente al termine del calciomercato. Ecco quindi che ha cambiato le carte in tavola dei Red Devils, con Cavani messo ai margini del progetto e che fatica a trovare spazio. Per questo motivo l’uruguaiano ha deciso di lasciare Manchester per accasarsi altrove. Tutte le piste portano verso la Juventus, con Agnelli che stravede per lui. Un’operazione da fare a gennaio per rinforzare i bianconeri in difficoltà in avanti, con Morata che non rende come dovrebbe. Unico ostacolo da superare le richieste economiche di El Matador. Al momento chiede un anno e mezzo di contratto a 5 milioni a stagione. Certamente parliamo di Cavani e il suo curriculum parla da solo, ma per un giocatore di 34 anni la Vecchia Signora ci pensa. La sensazione è che la Juventus non voglia spendere una cifra così alta e quindi nei prossimi giorni potrebbe defilarsi in maniera definitiva, a meno che l’attaccante non abbassi le sue pretese.