Calciomercato Lazio: in porta può arrivare un campione d’Europa già a gennaio?

Alex Meret, portiere del Napoli dalla stagione 2018-2019 sembra essere il profilo giusto per la porta della Lazio, forse già nella imminente sessione di mercato. Se Strakosha, in scadenza di contratto dovesse partire a gennaio, la Lazio cercherebbe Meret fin da subito. Altrimenti sarebbe tutto rimandato a giugno. Valore di mercato di Meret che si aggira intorno ai 12/15 milioni di euro. Valutazione che si potrebbe trattare, visto che il portiere azzurro quest’anno è stato chiuso da Ospina e il suo contratto è in scadenza nel 2023. Ragion per cui si potrebbe trovare una soluzione che convenga a tutti.

Tutte le curiosità sul nuovo obiettivo di mercato della Lazio

Alex Meret è uno dei portieri più affidabili del campionato italiano. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Udinese per poi passare alla Spal in Serie B e l’anno seguente ha fatto il suo esordio in Serie A, sempre con la Spal. Dopo due annate da protagonista è arrivata la chiamata del Napoli, dove fino ad oggi ha disputato 60 partite. Il suo talento lo ha portato ad essere convocato in Nazionale, dove da terzo portiere dietro a Donnarumma e Sirigu è diventato campione d’Europa a giugno scorso. Ora arriva forte l’interessamento della Lazio, che sistemerebbe per il problema del portiere. Ma il Napoli sarà disposto a lasciare andare il suo giovane gioiellino? La società partenopea si trova di fronte a un bivio importante, in virtù del fatto che anche il portiere titolare Ospina oltre ad avere 33 anni ha il contratto in scadenza a giugno prossimo.