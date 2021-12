Calciomercato Milan: rivoluzione in attacco. Un giocatore della serie A e un argentino tra gli acquisti

Norberto Bercique Gomes Betuncal, detto Beto, calciatore portoghese classe 1998 attualmente in forza all’Udinese, è il nome caldo per l’attacco del Milan già a gennaio. Giocatore arrivato in prestito dalla Portimonense, quest’anno si è messo in evidenza con la maglia bianconera dell’Udinese realizzando 7 gol in 15 partite, tra cui uno proprio contro i rossoneri nel match terminato 1-1 qualche settimana fa. Punta centrale, alto 1,94 cm, rapido e dotato fisicamente, Beto potrebbe rappresentare il profilo giusto da aggiungere a Ibrahimovic e Giroud. In realtà ci sarebbe anche Pietro Pellegri, che non è mai riuscito ad ottenere lo spazio e la fiducia giusta per dire la sua, e che sembra destinato a cambiare aria forse fin da subito. Beto sembra essere un buon prospetto e, proprio contro il Milan, è stato uno dei pochi ad impensierire seriamente un difensore granitico come Tomori. Deve stare attento il Milan perchè nella scia dei rossoneri c’è anche l’Atalanta a seguire il giovane calciatore. Cartellino di proprietà della Portimonense. Giocatore in prestito all’Udinese che, per acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe versare 12-13 milioni di euro al club portoghese. Vedremo se ci penseranno i rossoneri a risolvere il tutto.

Il calciomercato del Milan scatenato in attacco, colpo argentino.

Julian Alvarez, anni 21, giocatore argentino del River Plate è un profilo che il Milan segue già da un pò. Forse è arrivato il momento giusto. Il momento di concretizzare l’acquisto del giovane gioiellino che sta incantando il Monumental. Ma non sarà così semplice, perchè il giocatore è seguito da diversi top club europei come l’Atletico Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona e la Juventus. Alvarez quest’anno sta facendo la voce grossa, autore di 20 gol in 22 presenze nel campionato argentino. Per questo non c’è solo il Milan, che comunque lo segue da tempo. Valutazione di mercato 20 milioni. Riuscirà il Milan a portare il giovane e forte argentino in Italia?