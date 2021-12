Calciomercato Milan: Pobega tornerà alla base, Bremer nel mirino e Belotti piace ancora

Tommaso Pobega, 22enne calciatore attualmente del Torino, ma di proprietà del Milan, quasi sicuramente tornerà alla base a fine campionato. Arrivato in prestito secco all’inizio di questa stagione, senza nemmeno troppo entusiasmo, sia da parte della società, che dei tifosi stessi, è riuscito a far ricredere in fretta tutti. Autore di ottime prestazioni in questa prima parte del campionato con 16 presenze e ben 4 gol all’attivo è diventato un perno insostituibile, ed è stato plasmato da Juric alla perfezione. Il Torino vorrebbe proporre una trattativa al Milan per poter acquisire a titolo definitivo Pobega, inserendo Bremer nell’accordo. Ma i rossoneri non sembrano assolutamente intenzionati a prendere in considerazione questa idea, anzi aspettano a braccia aperte il centrocampista per poterlo inserire da giugno negli schemi di mister Pioli. L’interessamento per Gleison Bremer sempre da parte del Milan rimane tale, anche se è escluso, come detto, che possa essere inserito nell’affare Pobega. Valutato all’incirca 20 milioni di euro, Bremer in forza al Torino dal 2018 dove ha totalizzato 82 partite con 10 gol, potrebbe interessare ai rossoneri probabilmente non nell’immediato ma da giugno. Prezzo notevole, ma potrebbe partire la trattativa.

Ancora caldo il nome di Belotti per il calciomercato del Milan

Andrea Belotti, classe 1993, capitano attuale del Torino, già da tempo è nell’orbita del Milan. Spesso accostato ai rossoneri, per un motivo o per l’altro non è mai arrivato l’accordo giusto tra le società. Dopo 219 partite e 94 gol in maglia granata, vedremo se a gennaio o a giugno diventerà un giocatore del Milan. Il valore del cartellino attuale si aggira sui 35 milioni di euro. Ultima news riguardante il giocatore, l’interessamento del Toronto, che dopo Insigne punta anche il “gallo” Belotti. Vedremo se il Milan riuscirà dopo anni a sferrare il l’attacco decisivo e in quale sessione di calciomercato.