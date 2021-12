Calciomercato Milan: nomi importanti per il centrocampo, top player proveniente dalla Francia

Renato Junior Luz Sanches, in arte Renato Sanches, classe 1997, calciatore portoghese del Lille, è il nome caldo, anzi caldissimo per il centrocampo del Milan. Il costo del cartellino del fortissimo centrocampista, equivale a 25-30 milioni di euro. I rossoneri puntano dritto a questo profilo, poichè la possibilità di poter perdere Kessie a parametro zero a fine anno stanno aumentando notevolmente. Oltre a Kessie, che comunque per un mese parteciperà alla Coppa d’Africa, anche Bennacer con la sua Algeria sarà costretto ad abbandonare la casacca rossonera. Detto ciò, un centrocampista importante farebbe molto, ma molto comodo a Stefano Pioli, per la costruzione del gioco rossonera, che rimarrebbe solamente con Tonali, Bakayoko e Krunic. Ma sulla pista Sanches c’è anche l’Arsenal a braccare da vicino il giocatore e, ad impensierire la società rossonera nel suo acquisto.

Il Milan punta forte a un centrocampista della Serie A

Mattias Olof Svanberg, 22 anni attualmente giocatore del Bologna potrebbe arrivare al Milan. Il giocatore ha congelato il rinnovo del contratto con la squadra felsinea in scadenza nel 2023. Possibilità per lui di arrivare a giocare in un top club italiano, che non vuole lasciarsi sfuggire. Già da un paio di stagioni il Milan segue con attenzione il giocatore. Sembra essere arrivato il momento giusto per provare l’affondo decisivo. Giocatore svedese sponsorizzato addirittura da Ibrahimovic, si sta ben comportando in questo avvio di campionato. Valore di mercato che si aggira sui 15 milioni di euro. Riuscirà il Milan a portare nel suo centrocampo questi due nomi di assoluto valore? A breve le risposte.