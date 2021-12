Casale sul possibile addio di Insigne: “Non credo sia una questione di soldi”

L’ex attaccante del Napoli, Pasquale Casale, a TuttoMercatoWeb ha ribadito la sua opinione sulla possibile partenza di Insigne: “Ma non credo sia questione di soldi, ritengo semmai che questione di rapporti. Dispiace perchè perdiamo un gran giocatore… Per soldi in fin dei conti nel calcio si trovano gli accordi, una via di mezzo la si raggiunge sempre. Evidentemente c’è stato qualcosa tra lui e il presidente che noi non sappiamo oppure il presidente non ha digerito qualcosa. Quella del Toronto sarebbe scelta a mio parere anche per non andare in un’altra squadra italiana. Lui, capitano del Napoli, è comprensibile che possa fare questo ragionamento. Spero comunque ancora di sbagliarmi e che possa restare. Diventa in effetti difficile sostituire uno come lui: quando manca si sente“.

Sul futuro del Napoli, Casale ha dichiarato: “Sono rimasto perplesso per le parole di Ghoulam che ha detto che nel momento decisivo soffriamo un po’. Tutto questo mi fa pensare che allora occorre valutare i giocatori sul piano mentale e della personalità. c’è questa maledizione che arriva nel momento decisivo. Al netto di infortuni e problematiche varie c’è questo difetto. E ci sono quelle gare da vincere anche giocando male. Ma da Higuain in poi si è perso qualcosa dal punto di vista anche della personalità“.