Calciomercato Milan: Theo Hernandez piace al Chelsea. Colpo di mercato Blues a gennaio?

Theo Bernard Francois Hernandez, terzino sinistro classe 1997 in forza al Milan dal 2019 piace, e tanto, al Chelsea. Già a gennaio il club londinese proverà il colpo? Probabilmente sì. Ci sarà un assalto deciso verso il difensore francese che negli ultimi 2 anni ha fatto impazzire di gioia i tifosi rossoneri. Chelsea sempre più deciso a trovare un sostituto nella parte sinistra della difesa dopo l’infortunio occorso a Chilwell nelle ultime settimane. Giocatore decisamente compatibile con l’idea di gioco del tecnico attuale Tuchel. Siamo solamente nella fase embrionale della trattativa, non si è parlato di cifre o di contratto, ma sicuramente è solo questione di tempo. L’indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna.

Riuscirà il Milan a resistere alle offerte del Chelsea per Theo?

Il Milan si dice sereno e tranquillo rispetto alle offerte che arriveranno dall’Inghilterra, forte del legame granitico tra il giocatore e la società. Sarà davvero così? Sicuramente arriverà una proposta importante. Vedremo se il Milan e il giocatore saranno in grado di respingerla al mittente. Theo Hernandez, ad oggi uno dei migliori terzini sinistri del mondo, non poteva non essere preso in considerazione da altre società europee. Il giocatore francese, con la maglia rossonera ha totalizzato 80 presenze e 14 gol, e finalmente nel 2021 è stato anche convocato dalla nazionale transalpina, dove si è reso protagonista nell’ultima edizione della Nations League. Saranno più importanti le sirene, il fascino e i soldi della Premier League, o il senso di appartenenza a un club che ha rilanciato e dato fiducia illimitata a un giocatore che sembrava smarrito dopo l’uscita dal Real Madrid? Il calciomercato di gennaio ci darà la risposta a questa domanda.