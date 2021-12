L’Atalanta blinda mister Gasperini fino al 2024

Rinnovo Gasperini: l’Atalanta ha detto si! E’ questa la grande notizia data nelle scorse ore dall’a. d. bergamasco Luca Percassi. Il dirigente ha scelto l’euforia dopo la vittoria sul Venezia per dare ufficialità ad un affare che era già nell’aria da diverse settimane. Lo stesso allenatore ha ringraziato la società per l’enorme fiducia accordatagli. Gasperini-Atalanta ancora avanti insieme, per migliorare gli importanti traguardi raggiunti nelle stagioni passate.

Rinnovo Gasperini, Percassi: “E’ lui l’uomo giusto…”

Il dirigente orobico, ai giornalisti, ha spiegato perchè la Dea ha deciso di riconfermare l’attuale tecnico anche per il futuro: ” Stiamo facendo un percorso importante, sapendo che l’Atalanta deve battagliare ogni partita per conquistare i punti che merita. Gasperini sa stimolare tutti i giocatori, oggi ne ha cambiati tanti, merito al mister per il lavoro che fa. Era una cosa che avevamo già condiviso in estate, ma stamattina siamo riusciti a formalizzare l’accordo. È la persona giusta per il nostro progetto” conclude con orgoglio. Raggiante anche il diretto protagonista dell’accordo, che con un luccichio di soddisfazione negli occhi ha detto: “ Il rinnovo di contratto? L’accordo andava avanti da un po’ di tempo, oggi l’abbiamo siglato. Ringrazio questa famiglia e questo ambiente che mi sta dando gratificazioni enormi, c’è un feeling particolare“.