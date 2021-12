Calciomercato Roma: idea Zaniolo per la Juventus, che propone uno scambio.

Nicolò Zaniolo, classe 1999, giocatore della Roma e uno dei migliori della Serie A, già prima dell’avvio del calciomercato è oggetto di voci, scambi, trattative. Esploso nella Roma, con la quale ha totalizzato 68 presenze realizzando 11 gol, proviene dal vivaio dell’Inter, dove si era già messo in evidenza. Dopo 2 infortuni gravi che lo hanno tenuto fuori dal campo per tanto tempo, lo “spezzino” nell’ultima partita di campionato giocata a Bergamo contro l’Atalanta è tornato a fare le magie che conoscevamo. La Juventus già da tempo era, ed è interessata al giocatore e sta lavorando in gran segreto per cercare di trovare una soluzione. Il contratto di Zaniolo, ricordiamo, è in scadenza a Giugno 2024.

I dettagli dello scambio che la Juve propone alla Roma per Zaniolo

La Juventus proporrebbe Kulusevski per Zaniolo. Più eventuale contropartita economica. Questa la prima proposta che arriverebbe alla Roma. Scambio, che in realtà potrebbe fermarsi sul nascere. Dipende dalle volontà dei giocatori, di Josè Mourinho, di privarsi di uno dei suoi talenti migliori e dalle società. Sicuramente il mister portoghese della Roma difficilmente mollerà Zaniolo a una sua diretta concorrente. Così come difficilmente la Juve mollerà la presa su un giocatore che insegue da tempo. Probabilmente non saranno questi i presupposti per avviare una trattativa con la Roma. Se vuole davvero Zaniolo, la società torinese dovrà alzare la posta in palio, sempre che a Roma siano disposti a cedere il giocatore o se risponderanno con un “no grazie”! Ma come sappiamo, il calciomercato non è mai così scontato, tutto può succedere.