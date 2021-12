Sanchez-De Jong ecco lo scambio! Chi ci guadagna tra Inter e Barcellona?

Alexis Alejandro Sanchez Sanchez in “arte” Alexis Sanchez ha deciso! Il mercato nerazzuro si trova di fronte ad un bivio. Il cileno ha avallato il suo ritorno a Barcellona, che dal canto suo proporrebbe in uno scambio di prestiti l’olandese Luuk De Jong. Il centravanti olandese attualmente in prestito al Siviglia quest’anno ha totalizzato 8 presenze in Liga e 1 gol all’attivo.

I dettagli dello scambio tra Inter e Barcellona

Lo scambio sembra cosa fatta. A decidere il tutto sarà il neo mister del Barcellona Xavi, a cui spetterà l’ultima parola sull’eventuale ritorno di Sanchez nella società blaugrana dove ha dato il meglio, totalizzando 39 gol il 88 partite. Non dovrebbero esserci particolari problemi a riguardo poichè Xavi predilige il gioco del brevilineo e rapido cileno a discapito del “lungagnone” De Jong (1,88 cm), che non si è mai integrato a dovere con il gioco palla a terra classico del Barca. Un affare che appare una formalità per i 2 club e che permetterebbe a Luuk De Jong di fare il suo esordio in Italia e presumibilmente essere il vice Dzeko, mentre Sanchez farebbe molto comodo alla manovra del gioco spagnolo. Chi ci guadagna di più in questo scambio di prestiti? Probabilmente entrambi, o probabilmente nessuno. I più scettici dicono si tratti di uno scambio di “esuberi”. La “storia” del calcio insegna che proprio da uno scambio di esuberi possono nascere delle belle favole. Tanti auguri a De Jong e Sanchez.