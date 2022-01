Atalanta: accordo trovato con il giocatore. Sfuma un obiettivo dello Special One

Atalanta, rinnovo Freuler: adesso si. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista svizzero, nelle file della Dea dal 2016, è diventato sempre più un perno fondamentale del gioco di Gasperini. Le sue ottime prestazioni lo avevano messo al centro di costanti rumors di mercato. Infatti aveva trovato estimatori sia in serie A che in Bundesliga. Tra i club italiani si era mostrata interessata la Roma dello Special One mentre, oltre i confini, si era attirato le simpatie del Borussia Moenchengladbach. Alla fine, per la felicità dei tifosi orobici, le voci sono rimaste solo ipotesi di fantamercato.

Atalanta: c’è il rinnovo di Freuler

La famiglia Percassi ha deciso di blindare il centrocampista prolungando il suo contratto di un altro anno. L’accordo sarebbe spirato nel giugno 2023, mentre adesso la naturale scadenza è posticipata a giugno 2024. Anche l’ingaggio del giocatore verrà ritoccato: percepirà una cifra maggiore rispetto agli 800 mila euro presi sino ad oggi. Tuttavia, secondo diverse testate sportive, Tiago Pinto potrebbe fare un ulteriore sondaggio per cercare di imbastire una trattativa, in modo da tentare di concretizzare l’approdo dello svizzero a Trigoria. L’Atalanta, conscia della caratura di Freuler, prima di avviare qualsiasi discorso è stata chiara sulle sue pretese economiche: la base di partenza è di 15 milioni. Importo al momento considerato esoso dai giallorossi, che preferirebbero un’opzione low cost: prestito con diritto di riscatto, da esercitare in caso di volontà di acquisto definitivo.