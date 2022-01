Bella Kotchap possibile rinforzo per la difesa dell’Udinese

Il rinforzo principale dell’Udinese, impegnata nella lotta salvezza, arriva dalla Germania: si tratta di Bella Kotchap, difensore del Bochum. Il roccioso centrale (1.90 metri di altezza per 87 kg) sta disputando una grande stagione con la maglia del club tedesco e infatti per lui si sono aperte le porte della nazionale Under21. La trattativa non è delle più semplici anche perché il valore del calciatore si aggira intorno ai 5 milioni di euro e la dirigenza del Bochum non intende privarsi delle sue prestazioni in campo.

Ad ogni modo, secondo Gianluca di Marzio, la società friulana avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con Bella Kotchap e mancherebbero da limare solo i dettagli con gli agenti del calciatore.

Pierpaolo Marino punta sui giovani di prospettiva

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, durante la presentazione dei nuovi acquisti Filip Benkovic e Pablo Marì, ha dichiarato: “In attacco siamo a posto. In mediana con il recupero di Pereyra, che tornerà a disposizione tra tre o quattro settimane, siamo competitivi. Poi si lavorerà su giovani in prospettiva. Per quanto riguarda la rosa di quest’anno, ci siamo rafforzati e siamo a posto”. Anche in base alle parole di Marino si comprende la possibilità concreta di vedere Kotchap alla Dacia Arena.