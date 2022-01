Calciomercato Juventus: l’obiettivo adesso è Nandez. Ramsey verso Glasgow?

Calciomercato Juventus: Nandez resta il sogno. Il mese di gennaio si sta chiudendo con il botto per la Vecchia Signora. Dopo l’acquisto di Vlahovic oggi è il giorno delle visite mediche di Zakaria (battuta la concorrenza della Roma) e di Gatti (quest’ultimo arriverà solo a giugno e completerà la stagione al Frosinone). Ma, nonostante l’acquisto di elementi di spessore, il mercato bianconero potrebbe non essere concluso: la pista che porta all’uruguaiano del Cagliari resta ancora aperta.

Calciomercato Juventus: Nandez in arrivo?

Nahitan Nandez è il sorvegliato speciale di Andrea Agnelli. La dirigenza ormai da diverse settimane porta avanti la trattativa con i cagliaritani, ma l’accordo resta ancora lontano. Gli isolani sono disposti a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juventus vorrebbe il diritto ma non l’obbligo di riscatto. Aspetto importante da non sottovalutare per il felice esito della trattativa, è che l’accordo con il centrocampista è stato già delineato. Un tassello dell’attacco juventino, Kaio Jorge, potrebbe rientrare nell’affare come pedina di scambio. Il brasiliano ha collezionato poche presenze nel campionato in corso, e cambiare aria potrebbe giovargli per crescere e maturare come atleta. Le parti dialogano ma il tutto potrebbe naufragare, qualora le società non arrivassero a un punto di incontro. Da registrare anche l’interesse della Roma. Jose Molurinho vede in Nandez un’ ottima alternativa per il suo centrocampo, oltre a stimare la sua enorme duttilità. Le prossime ore diranno di più su questa intricata trama.

Aaron Ramsey potrebbe giocare nel campionato scozzese

Juventus attiva anche sul fronte cessioni: dopo Kulusevski e Bentancur anche Aaron Ramsey si accinge a salutare il sodalizio bianconero. Sul centrocampista da diverse settimane si erano fatti vivi Newcastle e Burnley ma, nelle ultime ore, deve registrarsi l’interesse concreto dei Ranger Glasgow. Il club scozzese si è detto disposto a pagare parte dell’ingaggio del calciatore. Per la Vecchia Signora si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno per i suoi conti visto che l’ex Arsenal è stato, sino ad ora, uno degli elementi più pagati. Secondo diversi giornali il gallese avrebbe accettato il trasferimento in Scozia e le due società starebbero limando gli ultimi dettagli per chiudere l’affare.