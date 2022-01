Calciomercato Cagliari: dalla Roma potrebbe arrivare un attaccante importante

Borja Mayoral Moya, giocatore spagnolo nato nel 1997, è nel mirino del Cagliari. La società isolana punta forte sul giovane attaccante attualmente in prestito alla Roma, dal Real Madrid. Quest’anno il giocatore ha avuto veramente pochissimo spazio in squadra, chiuso dalle scelte dell’allenatore e dalla folta concorrenza in attacco. In Serie A ha totalizzato solamente 4 presenze per un totale di 90′ giocati e in Conference League ha giocato 5 partite mettendo a segno 1 gol. Numeri inequivocabili, che indicano la totale incompatibilità con le scelte di Josè Mourinho. Ragion per cui, il Cagliari sta provando già in queste ore l’affondo decisivo per il giocatore.

Nel mirino del Cagliari una punta della Roma

Quest’anno il Cagliari ha totalizzato 17 gol in campionato in 19 partite, risultando il penultimo attacco del torneo. Solo la Salernitana con 11 gol ha fatto peggio. Di conseguenza anche la posizione in classifica degli uomini allenati da Mazzarri è eloquente; penultimo posto con 10 punti, staccati di 6 punti dalla zona salvezza. Ovviamente nel mercato di riparazione c’è bisogno di una svolta e, Borja Mayoral, può rappresentare l’occasione giusta per provare a rimettere sulla retta via sia l’attacco, che la classifica degli isolani. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine. Altri nomi importanti sulla lista della spesa del Cagliari, ma che per ora sono solo in fase di trattativa: Calafiori, sempre dalla Roma, Baselli e Izzo del Torino. In uscita si fanno i nomi di Nandez e Keita Balde.