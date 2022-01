Calciomercato Inter: affare fatto con il portiere dell’Ajax

André Onana, portiere camerunese classe 1996 in forza all’Ajax, è praticamente un giocatore dell’Inter. Arrivato a Milano e sostenute con successo le visite mediche, manca solo la firma, considerata una formalità. Il giocatore, seguito da tempo con attenzione dalla società nerazzurra, sarà il dopo Handanovic. L’attuale portiere e capitano dell’Inter ha un contratto fino a giugno prossimo.

Tutti i dettagli della trattativa con il portiere dell’Ajax

Onana arriverà all’Inter a parametro zero. Non in questa sessione di calciomercato ma in quella estiva. Il contratto che andrà a sottoscrivere lo legherà ai colori nerazzurri per i prossimi 5 anni. Fino a fine campionato il giocatore giocherà con l’Ajax, ma prima andrà a difendere la porta del Camerun nella imminente Coppa d’Africa. All’Ajax dal 2016, Onana ha totalizzato 142 presenze con la maglia dei lancieri, risultando uno dei portieri più affidabili e reattivi d’Europa. E, come tutti i giocatori che arrivano dal club olandese, ha un profilo giovane, ma con tanta esperienza, anche in campo internazionale. Giocatore camerunense in arrivo quindi in estate; per avvicendarsi già da subito con Handanovic? Probabilmente si. In qualsiasi modo l’Inter sarà in buone mani. Onana segue le orme di uno dei più grandi portieri della storia del Camerun, quel Thomas N’Kono, ricordato da tutti per le sue parate sia con le squadre di club che nei i 2 Mondiali di calcio da lui disputati, nel 1982 e nel 1990, con la maglia della sua nazionale.