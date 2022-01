Calciomercato Inter: continua il corteggiamento all’ ex Campione del Mondo

Calciomercato Inter: Ginter continua ad essere un obiettivo di mercato. Dopo il colpo Onana a parametro zero dall’Ajax a Milano, sponda nerazzurra, intendono consolidare un reparto che sta regalando soddisfazioni. In campionato la corazzata di Simone Inzaghi non incassa reti da 6 turni. Se l’inviolabilità dovesse continuare anche domani si registrerebbe un record assoluto. La dirigenza ha messo nel mirino due difensori di qualità che potrebbero impreziosire il reparto arretrato.

Calciomercato Inter: Ginter nel mirino

Matthias Ginter è nella lista dei desideri del club degli Zhang. Il tedesco, che compirà 28 anni il prossimo 19 gennaio, ha fatto sapere al Borussia Moenchengladbach la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza. Difensore centrale di sicura affidabilità e nel giro della Nazionale potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo a parametro zero targato Beppe Marotta. Secondo indiscrezioni apparse sulla Gazzetta dello Sport la proposta sarebbe stata già inoltrata allo staff del giocatore: sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. La trattativa prosegue sotto traccia ma ancora è ben lontana dal concludersi. In casa Inter trapela un certo ottimismo sul felice esito dell’operazione. Ciò che è certo è che il calciatore nato a Friburgo vanta un palmarès di tutto rispetto: un Campionato del Mondo, una Confederation Cup, un argento olimpico conquistato a Rio nel 2016, una Coppa ed una Supercoppa di Germania.

Si guarda anche in casa Lazio

I dirigenti nerazzurri monitorano la situazione Luiz Felipe. L’italobrasiliano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con Lotito anche se, stando a quanto riportato dalla Rosea, il discorso con la Lazio prosegue ed è inserito sui giusti binari. Piero Ausilio resta in agguato ingolosito dalla possibilità, attualmente poco concreta, di portarlo ad Appiano Gentile.