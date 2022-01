Calciomercato Juventus: due club della Premier interessati al centrocampista

Calciomercato Juventus: Kulusevski nel mirino di due club della Premier League. Il centrocampista svedese ancora non convince. In questo anno e mezzo trascorso in bianconero ha alternato momenti di buone prestazioni, a periodi di buio più totale. Secondo insistenti rumors il trio Nedved, Cherubini, Arrivabene lo avrebbe messo nella lista dei partenti da diverso tempo.

Calciomercato Juventus: Kulusevski ai saluti?

Secondo un articolo apparso stamane sulla Gazzetta dello Sport, due top club del campionato britannico sarebbero interessati al giovane bianconero. Nello specifico si tratta dell’Arsenal e del Tottenham di Antonio Conte e Paratici, che definì la trattativa con l’Atalanta nel 2020 per acquistare il cartellino dello svedese. All’epoca la Vecchia Signora versò 35 milioni di € per assicurarsi le prestazioni del classe 2000. I torinesi lo lasceranno partire solo a titolo definitivo e senza contropartite tecniche. Infatti l’obiettivo principale resta quello di fare cassa attraverso delle cessioni eccellenti. La giovane età del giocatore ha fatto pensare alle due società di fare un serio tentativo per acquistarlo; ma le richieste della Juventus vengono considerate esorbitanti. L’aspetto che le sta facendo tentennare nello sferrare l’assalto decisivo è la non possibilità di fare rientrare nell’affare altri calciatori. Gli “Spurs”, inizialmente, avevano in mente di fare rientrare nella trattativa Giovanni Lo Celso, argentino che non è entrato nelle grazie dell’ex tecnico dell’Inter. Ma questa ipotesi è ormai tramontata.