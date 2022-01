Calciomercato Juventus: un centrocampista ritrovato potrebbe finire al Milan?

Federico Bernardeschi, giocatore della Juventus, classe 1994, potrebbe essere il colpo di mercato del Milan. Già da questa sessione di mercato? O da giugno prossimo? Trattativa che sembra intavolata tra i club. Da ricordare che il contratto di Bernardeschi è in scadenza a giugno 2022. Nelle fila juventine, nonostante la positiva annata che sta trascorrendo il giocatore, non sembrano tutti entusiasti nel rinnovare il contratto. Ragion per cui Maldini e tutto l’entourage milanista si starebbero muovendo verso il si del centrocampista della Juventus. Attacco decisivo che presumibilmente verrà sferrato a giugno prossimo, ma non è escluso che già da subito non venga fatta una proposta su cui poterci lavorare. Il Milan vorrebbe acquistare il centrocampista bianconero per far fronte alla probabile perdita di Kessie.

Ecco chi è il centrocampista che piace al Milan

Federico Bernardeschi, in forza alla Juventus dal 2017 ha disputato 121 partite con gol 8 gol all’attivo. Precedentemente ha disputato 72 partite con 14 gol realizzati con la maglia viola della Fiorentina. Proprio il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus è stato motivo di discussione tra i tifosi, che non hanno visto di buon occhio questo trasferimento. Centrocampista, all’occorrenza attaccante esterno, Federico Bernardeschi è un giocatore polivalente, duttile e affidabile, tanto è vero che numerosi allenatori lo hanno sempre tenuto in considerazione all’interno della squadra. Anche Roberto Mancini si è affidato a lui per la spedizione vincete a Euro 2020, inserendolo tra i convocati. Dal canto suo Bernardeschi ha ripagato la fiducia realizzando i rigori decisivi sia contro la Spagna che contro l’Inghilterra in finale. Sicuramente alla Juventus è migliorato molto sotto tutti i punti di vista e, vedremo se sarà il momento per lui di cambiare squadra ed eventualmente diventare un giocatore del Milan.