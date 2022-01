Calciomercato Lazio, ecco l’indizio dell’addio di Muriqi

La Lazio di Maurizio Sarri sta attraversando un periodo abbastanza complicato. Attualmente la squadra si trova all’ottavo posto in classifica, a pari punti con la sua sorellastra Roma. L’Europa è abbordabile, ma per arrivarsi bisognerà dare il meglio e soprattutto arrivare ai rinforzi giusti. Non a caso in queste ore il presidente Claudio Lotito, come riferito dal Corriere dello Sport, ha rassicurato il tecnico, affermandogli che ci saranno tre acquisti. Il presidente, al ritorno da Cortina, ha parlato con l’allenatore e conta di sbloccare a breve l’indice di liquidità, così da aprire di conseguenza la campagna acquisti. Un difensore centrale, un terzino sinistro e una punta come vice Immobile: ecco gli obiettivi. Intanto tiene banco la questione Muriqi, sempre più lontano dalla Capitale.

Muriqi addio, indizio social: ha tolto il follow al club

Ormai viviamo in un mondo social che fa di internet la prima fonte di socializzazione. Tramite il web si possono scoprire molti indizi sulle prossime destinazioni dei giocatori. A tal proposito La Lazio è alle prese con operazioni in uscita, fra le quali quella relativa a Vedat Muriqi, attaccante che non ha mai convinto completamente in biancoceleste dopo essere arrivato dal Fenerbahce nell’estate del 2020. Un indizio sulla sempre più probabile separazione fra le due parti è stato lanciato proprio dal kosovaro, che ha smesso di seguire la Lazio sui canali social ufficiali, sia Instagram che Twitter.

Per lui si è parlato di un ritorno in Turchia, ma anche di un possibile trasferimento in Inghilterra: la cosa certa è che le strade fra il centravanti e la società biancoceleste, dopo 38 presenze ed un solo gol in campionato, stanno per dividersi definitivamente. Una notizia che certamente non dispiacerà i tifosi della Lazio che non vedevano nel kosovaro il giusto rinforzo per l’attacco. I supporters sperano di poter trovare il giusto rinforzo che li porti in Europa.