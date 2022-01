Calciomercato Milan: Guardiola e il City vogliono il terzino rossonero

Pep Guardiola e il Manchester City puntano dritti su Theo Hernandez. Notizia fresca quella dell’interessamento del club inglese verso il terzino rossonero. Il City offrirebbe soldi, tanti, e un giocatore da inserire. Il Milan al momento sembra non aprire nessuna porta, vedremo se questi rumors arrivati freschi freschi rimarranno tali, o si trasformeranno in una reale e concreta offerta. Al momento Theo Hernandez, che nelle ultime due partite ha indossato anche la fascia di capitano, sta vivendo uno dei suoi migliori momenti con la casacca rossonera. E’ reduce da una doppietta nell’ultima partita di campionato giocata contro il Venezia.

I dettagli della trattativa City-Milan

Il Manchester City proporrebbe Bernardo Silva (già accostato al Milan in estate) più 60 milioni di euro per arrivare a Theo Hernandez. Proposta che per il momento non trova riscontri ufficiali, ma potrebbe essere presa in considerazione da entrambe le parti. Theo Hernandez è sotto contratto con il Milan fino a giugno 2024, ma a Milano sono sicuri che a breve firmerà il rinnovo fino a giugno 2026 e un cospicuo ritocco all’ingaggio, che passerà da 1,5 milioni di euro a 4,5 milioni di euro. Il rinnovo di contratto è sicuramente una cosa importante, ma non vincola e non evita il pensiero del City, che se non sarà adesso, in estate proverà a formulare l’offerta che potrebbe forse far vacillare il giocatore e la società stessa. Guardiola aspetta alla finestra.