Calciomercato Milan: increbile opportunità in arrivo dal Real Madrid?

Per il Real Madrid è un grattacapo da risolvere, per il Milan sarebbe una possibilità a dir poco inaspettata. Giocatore duttile, che si può muovere in tutte le zone dell’attacco, dotato di estro e fantasia come pochi altri. Stiamo parlando di Eden Hazard. La notizia della possibile cessione di Hazard trapela dalla Spagna, dal sito web “fichajes.net”. Il giocatore, 31 anni il 7 gennaio, con la maglia del Real non ha mai incantato, anzi spesso è rimasto ai margini, tra infortuni e problemi personali. Basti pensare che dal 2019 ha disputato solamente 43 partite realizzando 4 gol. Numeri imbarazzanti per il talento belga, che nella precedente e lunga esperienza al Chelsea aveva incantato il mondo.

I dettagli della possibile trattativa Real Madrid-Milan

Il Real Madrid apre alla possibile cessione di Hazard e, già almeno quattro club sono interessati a lui. Il valore di mercato si aggira sui 50 milioni di euro per il titolo definitivo, il Milan vorrebbe il prestito con diritto di riscatto. Altra situazione da risolvere sarebbe l’ingaggio. Attualmente il giocatore guadagna 15 milioni di euro, troppi per le casse rossonere, che potrebbero arrivare al massimo a 5 fino a giugno. Le altre squadre interessate al giocatore sono Newcastle, West Ham e Borussia Dortmund, che sicuramente avrebbero meno problemi del Milan a livello economico. Il belga preferirà rilanciarsi con i colori rossoneri già da subito oppure scegliere altre strade? Vedremo a breve se l’indiscrezione del sito spagnolo troverà un seguito. I tifosi del Milan attendono speranzosi.