Calciomercato Roma: si avvicina l’acquisto del fortissimo centrocampista del Porto

Sergio Miguel Relvas de Oliveira, meglio conosciuto come Sergio Oliveira, centrocampista classe 1992 del Porto, sembra essere vicinissimo alla Roma. Operazione che si dovrebbe concludere con il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La società giallorossa era interessata già dalla sessione di mercato scorsa, ma l’operazione non andò a buon fine per via delle resistenze del club portoghese. Ora l’apertura del Porto alla cessione c’è stata e, basta che la Roma formalizzi la sua offerta e il calciatore potrà arrivare alla corte di Josè Mourinho.

Tutti i numeri del centrocampista del Porto seguito dalla Roma

Sergio Oliveira è un giocatore 29enne portoghese, centrocampista del Porto e della nazionale. Con la maglia del club, dal 2019 ha totalizzato 52 presenze e 16 gol, con quella della nazionale ha disputato 13 partite. I tifosi della Juventus lo ricordano amaramente nella Champions 2020-2021, dove con una doppietta negli ottavi di finale a Torino, ha di fatto eliminato i bianconeri. Giocatore duttile, con uno spiccato senso tattico e una buona predisposizione offensiva, farebbe molto comodo alle geometrie della Roma. Quest’anno nelle gerarchie del Porto non parte come titolare inamovibile. Proprio per questo la società giallorossa ha deciso di sferrare l’attacco. Il giocatore è favorevole al trasferimento, manca solo l’avallo della società. Intanto Oliveira ha scoperto le carte sui social, dove ha iniziato a seguire il profilo della Roma e di alcuni giocatori giallorossi. Roma e il campionato italiano lo attendono.