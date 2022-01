Dusan Vlahovic, ecco le cinque curiosità che nessuno conosce

Dusan Vlahovic scopriamo le cinque curiosità che nessuno conosce sul nuovo attaccante serbo della Juventus. Da Aspirante medico a calciatore? Andiamo a scoprire ogni dettaglio sul giocatore costato un’operazione di 75 milioni di euro, della quale però ancora non si conoscono modalità di pagamento.

Dusan Vlahovic cinque curiosità: aspirante medico?

La prima novità riguardante il serbo ci riporta nel passato. Si iscrisse alla facoltà di medicina di Belgrado cambiando in corso d’opera il suo percorso. Questo, per avere una seconda strada da seguire qualora il suo sogno nel cassetto di diventare calciatore fosse stato infranto. Ma inaspettatamente, riesce a portare sul campo lavori straordinari volti a far decollare il team. Le statistiche riportano che: porta a segno una rete una volta ogni due tiri in porta.

Iniziò a frequentare i corsi come sua mamma le aveva suggerito: “Ci ha sempre tenuto alla mia formazione e io ho da subito condiviso questa sua attenzione”.

Vlahovic, allenamenti extra

Esaminando il profilo di Vlahovic si può benissimo notare la sua dedizione in allenamento, si sofferma in palestra per fare un lavoro sulla prevenzione. E dopo di ciò riprovare sul campo dalle diverse tipologie di tiro agli stop. Un lavoro dettagliato è quello sul piede debole o quello dedicato alla fase aerea.

Ed è proprio come un medico che studia il caso clinico, studiandone indettagli e le possibilità. Tutto questo, ricordiamo, a seguito che la Stella Rossa gli aveva chiuso le porte in faccia per un calcio di rigore sbagliato durante un provino.

Vlahovic , la famiglia e il legame con l’agente Darko

Il serbo ha dimostrato avere un famiglia unita con cui ama confrontarsi riguardo la carriera, quotidianamente. Ci sono la mamma, il padre Milos, la sorella Andjela, i nonni e tutto l’entourage compreso il procuratore Darko Ristic. Quest’ultimo ha sempre dimostrato di essere come un fratello per il serbo.

Sappiamo che, nell’ultima intervista rilasciata al quotidiano “Politika”, Vlhovic ha spazzato via pure le voci che volevano tra i suoi uomini di fiducia il figlio del presidente di Serbia. Le sue parole: “E’ una sciocchezza”.

Dusan Vlahovic cinque curiosità: e la lingua?

Una situazione quella del serbo, da gestire quotidianamente. Quando Corvino lo trovò al Partizan Belgrado, per non farsi scappare una occasione cercò di chiudere il trasferimento anticipatamente. Ciò nonostante la non possibilità di tesserarlo a causa del suo status da extracomunitario. Mesi difficili che hanno portato il serbo a studiare ad approfondire la lingua italiana.

Punti di riferimento: Astori, Ribery e Ibra

Accadde per la prima volta nel 2018, quando Vlahovic, accompagnato dalla sua famiglia, varcò la soglia del centro sportivo della Fiorentina. Fu il il periodo durante il quale si ebbe la perdita di Davide Astori. Il mentore più grande fu Franck Ribery, imparando molto da quest’ultimo. Un percorso di formazione e conoscenza del mondo del calcio che portano al serbo venti favorevoli.

Vlahovic é pronto per mettersi sulla scia di Zlatan da perfezionista assoluto. Una situazione che mette curiosità a tutti noi, compresi i fan del serbo.