Calciomercato Juventus: rinnovo Dybala in bilico ed una vecchia conoscenza pronta ad approfittarsene

I rapporti tra Dybala e la Juventus sono apparsi un po’ tesi nel corso degli ultimi giorni. Il n 10 bianconero, secondo rumors provenienti dall’Argentina, non avrebbe gradito le parole che l’a. d. Arrivabene aveva detto prima del match contro la Roma, con cui invitava tutti i giocatori a mettere grinta in campo per il bene della squadra. In più il sudamericano non avrebbe condiviso il fatto che la dirigenza ha rimandato il rinnovo del contratto a data da destinarsi. Questa situazione nebulosa ha attirato le attenzioni di una vecchia conoscenza juventina.

Accordo Dybala Inter vicino?

La Gazzetta dello Sport di stamattina ha riportato una sensazionale notizia di mercato. In base a quanto si può leggere sul quotidiano sportivo a tinte rosa, Beppe Marotta sarebbe pronto ad inserirsi per regalare a Simone Inzaghi le prestazioni dell’ex rosanero. Il dirigente nerazzurro, mago dei colpi a parametro zero (basti pensare a Pogba e al rifiorito Calhanoglou), avrebbe già iniziato il corteggiamento. Inoltre il suo agente Jorge Antun sembra che abbia già ricevuto le telefonate di diversi club.Il discorso tra l’attaccante e i bianconeri è attualmente congelato e svariate squadre sono allettate dalla possibilità di prenderlo a titolo gratuito. Occorrerà attendere le prossime settimane per vedere come si risolverà questo intricato mistero. Dybala all’Inter suggestione o ipotesi concreta?