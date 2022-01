Juventus, capitolo Dybala: il rinnovo slitta ed il giocatore si “arrabbia”

Juventus, il rinnovo di Dybala diventa un rebus. Stamattina la Gazzetta dello Sport riporta dei rumors che, se confermati, allontanano prepotentemente le strade della Vecchia Signora e dell’argentino. La società ha rimandato più volte il prolungamento del suo contratto, cosa che il n 10 bianconero non avrebbe gradito insieme alle parole rilasciate dall’a.d. Arrivabene prima del match contro la Roma. Ai giornalisti il dirigente aveva dichiarato: “Dybala deve dimostrare di valere i soldi richiesti sul campo. Quello che ho detto di Dybala vale per tutti i giocatori della Juve. Voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere. Poi chi porta la 10 della Juventus deve rendersi conto del peso della maglia “. Parole forti che avevano chiarito la posizione societaria.

Juventus, il rinnovo di Dybala potrebbe saltare: i rumors argentini

Dall’Argentina riecheggiano le voci di un possibile addio della Joya alla Juventus a fine stagione. E’ stato il giornalista Cesar Luis Merlo di TyC Sports a renderle note. Infatti con un “cinguettìo” affidato a Twitter ha affermato che: “Salvo un cambio radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022“. Nel post si legge anche che: “Il calciatore è arrabbiato per il fatto che la società ha cambiato le condizioni per il suo rinnovo. Con questo scenario, ascolterà altre offerte”. Soltanto il tempo dirà se queste ipotesi hanno un loro fondamento o sono gli ennesimi abbagli di fantamercato di questo gelido mese di gennaio.