Fiorentina, Vlahovic: “Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio”

E’ tra i nomi più in voga per la sessione invernale di calciomercato. Si tratta dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. In un’intervista rilasciata al portale serbo Politika.rs, il giocatore ha parlato proprio della Fiorentina e di quelli che sono i suoi obiettivi con il club viola.

“L’ho detto più volte. Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio – ha dichiarato l’attaccante – Abbiamo una nuova squadra, grandi calciatori, e un grande sostegno da parte dei tifosi”. Tra i desideri del giocatore infatti, vi è quello di portare in Europa la Fiorentina. “Non siamo stati in Europa per molto tempo” aggiunge.

Fiorentina, Vlahovic: “Possibile compromesso con Commisso? Mai dire mai”

Vlahovic è tra i nomi più gettonati sul mercato, corteggiato da diversi club di Serie A e non solo. L’attaccante serbo però continua a firmare gol con la maglia della Fiorentina. “Voglio che il 2022 sia migliore del precedente – ha affermato il giocatore – voglio diventare il migliore al mondo e fare ancora più gol, che la Fiorentina sia costantemente ai vertici del calcio italiano, e che la Serbia vada il più lontano possibile in Qatar”.

Di fatti,, sono ben 33 le reti segnate da Vlahovic nel 2021, riuscendo ad eguagliare Cristiano Ronaldo. Sul presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il giocatore dichiara: “E’ soprattutto un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento. E’ molto ambizioso”. Alla domanda su un possibile compromesso con il presidente il giocatore risponde: “Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie”.