Insigne al Toronto, attesi rappresentanti per la firma. Diventerà uomo-immagine

Il Canada è distante solamente qualche metro da Lorenzo Insigne. L’attuale capitano del Napoli ha ceduto alle lusinghe del Toronto Fc ed è pronto a firmare. Questione di ore, infatti secondo alcune fonti e testate sono attesi in Italia rappresentanti del club canadese per limare i dettagli e porre la firma sul contratto. Accordo vantaggioso per il giocatore che è pronto a firmare per 5 stagioni a 8 milioni più benefici, come auto, casa, voli privati e tanto altro ancora. Sembra impossibile ormai che possa restare a Napoli, specialmente dopo che De Laurentiis non ha modificato la propria offerta di rinnovo. Il trasferimento avverrà a Giugno, quando scadrà l’attuale accordo con il Napoli, ma bisognerà chiudere prima di marzo, quando inizia la MLS.

Insigne, il progetto del Toronto

Di quanto sta accadendo ne ha parlato anche il Corriere dello Sport.”Il Toronto ha fatto di tutto per convincere Insigne, partito dalle avances economiche, con l’intesa sull’ingaggio ormai raggiunta, ma ha esteso la sua corte al progetto, all’idea che hanno in Canada di rendere Insigne calciatore immagine in una città, Toronto, dove ci sono tanti italiani e dove i privilegi per Insigne e la sua famiglia saranno tantissimi. Il Canada, in attesa dell’annuncio, sarà una scelta professionale e di vita. Insigne, alle porte dei 31 anni (li compirà il 4 giugno), vuole provare una nuova esperienza, si sente pronto, ripartirà dall’altra parte del mondo“.

Ha poi continuato: “Potrebbe anche essere organizzata una conferenza stampa dal suo agente, Vincenzo Pisacane, dopo la firma, al momento una semplice possibilità, per spiegare a mezzo stampa i dettagli di una trattativa nata nei giorni del freddo con De Laurentiis, quando è stato inevitabile guardarsi attorno per nuovi orizzonti professionali”.

Insomma manca poco e la Serie A perderà un giocatore come Insigne. Certamente una scelta di vita e professionale, per sentirsi finalmente al centro di qualcosa e un top player.