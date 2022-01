Inter, vicino un colpo clamoroso a centrocampo! Trovata l’intesa

L’Inter è più vicina a Davide Frattesi. I nerazzurri, che seguono da tempo il centrocampista prodigio del Sassuolo, hanno trovato un accordo di massima con la società neroverde dopo aver incassato anche il gradimento del giocatore verso la destinazione milanese.

Inter, Frattesi è più vicino: ecco quando può arrivare

Dopo la cessione di Manuel Locatelli alla Juventus avvenuta durante la scorsa sessione estiva di mercato, in molti pensavano che il Sassuolo avrebbe fatto fatica a sostituire il regista ora in bianconero. I neroverdi hanno trovato invece la soluzione in casa. Frattesi si è imposto con autorità nel centrocampo degli emiliani, dimostrandosi un giocatore tecnico e dinamico, di notevolissima intelligenza tattica e visione di gioco soprattutto considerando la giovane età. Ha già messo a segno, peraltro, 4 reti nelle 19 partite fin qui giocate, oltre a 2 assist, rivelandosi un giocatore incisivo in fase offensiva.

Inevitabile che sul giocatore classe 1999 mettessero gli occhi le big. Dopo un sondaggio – tra le altre – della Juventus, è l’Inter che sembra aver preso il largo in maniera decisiva sulla concorrenza. Gli addii più o meno prossimi di Arturo Vidal, Stefano Sensi e Matias Vecino consentiranno ai nerazzurri di alleggerire il monte ingaggi e di liberare un tesoretto significativo per migliorare la qualità delle mezzali a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri dovrebbero inoltre aver messo ormai al sicuro anche il rinnovo di Marcelo Brozovic, autentico pilastro del centrocampo. Frattesi, invece, resterà in ogni caso al Sassuolo fino al termine di questa stagione; l’effettivo trasferimento in nerazzurro avverrebbe a giugno, ma l’affare sarà definito e chiuso in questa sessione di mercato.

I dirigenti interisti Piero Ausilio e Beppe Marotta sono già ad un punto avanzato nei dialoghi con la dirigenza del Sassuolo per il giovane centrocampista. Gli emiliani chiedono 25 milioni di euro per liberare il calciatore e l’operazione potrebbe concretizzarsi attraverso un prestito oneroso con riscatto. Nelle prossime giornate sono previsti ulteriori incontri tra le due dirigenze per tentare di chiudere il prima possibile la pratica.