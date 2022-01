Luca Moro: il capocannoniere della Serie C ad un passo dal Sassuolo

Luca Moro ad un passo dal Sassuolo. Il club neroverde, da sempre fucina di giovani talenti, intende continuare la sua lunga tradizione. Pronto a salutare Scamacca e Raspadori la prossima estate (su di loro si è registrato l’interesse di numerose società ma resteranno a Reggio Emilia sino al termine della stagione), sta per mettere le mani sul capocannoniere della Serie C pronto a fare il grande salto.

Luca Moro al Sassuolo: trattativa in dirittura d’arrivo

L’ a.d. Carnevali ha sapientemente portato avanti una trattativa che sta per chiudersi. L’ultima offerta da 4 milioni di € è stata quella che ha vinto le resistenze del Padova, attuale proprietaria del cartellino dell’attaccante. La giovane punta, attualmente in forza al Calcio Catania in prestito, quest’anno ha trovato la sua consacrazione: sono già venti, infatti, le reti realizzate in questo campionato del girone C della Lega Pro. I gol hanno convinto la dirigenza neroverde a scommettere sul ventenne che sogna di fare il suo esordio nella massima serie. Proprio oggi dovrebbe esserci l’incontro decisivo per chiudere l’affare. Con lo staff del giocatore l’accordo è stato trovato nelle scorse settimane: per lui pronto un quinquennale che verrà firmato nei prossimi giorni. Il “colpo Moro” è soltanto l’ultimo in ordine di tempo che mette in evidenza la capacità del Sassuolo di scovare e far crescere i talenti di casa nostra: basti pensare ad elementi come Sensi, Politano e Locatelli che in Emilia hanno portato non solo mille emozioni ma anche molti soldi, frutto delle loro cessioni a fronte di investimenti minimi.