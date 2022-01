Milan: non si sblocca il rinnovo del difensore, pronte due alternative per sostituirlo

Non si sblocca il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, difensore del Milan, in scadenza a giugno 2022. L’ultima offerta della società secondo quanto riportato da “Calciomercato.com” è di 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2024, fatta recapitare sia al giocatore che al suo agente Mino Raiola. Il Milan attende la risposta del suo attuale capitano senza metterlo di fronte a una scelta, ma senza nemmeno stare con le mani in mano, infatti sta sondando il terreno con altri profili. Romagnoli ai primi di novembre aveva fatto sapere a tutti che avrebbe rinnovato il contratto in autonomia, senza la presenza del suo procuratore. In realtà l’accordo tra le due parti ancora non si è trovato e il tempo continua a passare, con o senza Raiola di mezzo.

Ecco le alternative pronte per sostituire il difensore del Milan

Alessio Romagnoli, classe 1995, al Milan dal 2015, ha collezionato con la maglia rossonera 191 presenze, condite da 8 gol. Giunto a scadenza di contratto, accetterà o meno la proposta di rinnovo offerta dalla dirigenza? Intanto il Milan si guarda intorno. Si seguono con attenzione i profili di Esteve e Viti. Maxime Esteve, difensore centrale mancino di 19 anni, alto 1,94, attualmente è in forza al Montpellier. Per lui 13 partite in campionato e valore di mercato che si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro. Mattia Viti, 19 anni anche per lui, è un difensore centrale alto 1,90 in forza all’Empoli. Anche Viti è un mancino che si sta mettendo in evidenza nella sua prima stagione in Serie A, dove ha già collezionato 8 presenze. Valore di mercato 4 milioni di euro. Queste le alternative attuali nel caso in cui Romagnoli non accettasse di rinnovare.