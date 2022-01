Milan, rinnovo per Theo Hernandez: fascia da capitano

MILAN – rinnovo per Theo Hernandez, momenti magici per il francese difensore dei rossoneri. Siamo partiti sottotono con Theo, anche a causa della contrazione del Coronavirus che lo ha colpito a ottobre. Da inizio 2022 tutto corre in risalita e al terzino spetta un futuro di sorprese, alle spalle due match giocati alla perfezione, contro Roma e Venezia: in quest’ultima porta a segno due reti, 48′ e 59′ su rigore.

Milan, rinnovo per Theo Hernandez: scadenza al 2027?

Momenti importanti per il terzino Theo Hernandez, che inizia alla grande l’anno 2022. Negli ultimi due match contro la Roma e Venezia, mostra tutte le sue abilità di gioco e finalizzazione, oramai sempre più al centro dell’attenzione. Il rinnovo del giocatore al momento ha scadenza nel 2024, oramai è sempre più vicino.

A giorni avverrà la firma per il prolungamento al 2027? I fan di Theo attendono il momento saliente, in cui il tutto verrà messo nero su bianco. Un ingaggio di circa 5 milioni (bonus compresi) a stagione.

Una coppia d’oro

In attesa di conoscere, la quasi certa sorte su Theo Hernandez, scopriamo il suo perfetto assistente al gioco. Il portoghese Rafael Leão assieme a Theo si rivelano una delle coppie più letali sul campo e ce ne siamo potuti rendere conto domenica pomeriggio contro il Venezia. Il francese sta mostrando al suo pubblico la grande voglia di crescita, con forza e personalità, portando al braccio una autorevole fascia da capitano.