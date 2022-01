Ribery, l’agente lo offre al Ceará Sporting Club

Colpo di scena in casa Salernitana. La squadra campana dopo aver risolto i problemi extracalcistici societari, viene scossa da una bomba di mercato. La notizia arriva dal Brasile e mette a rischio il futuro di Frank Ribery con la maglia granata. Il rumors viene direttamente da un’intervista di Robinson de Castro, presidente del Ceará Sporting Club, il quale ha rivelato a Globo Esporte di aver ricevuto una telefonata particolare: “Ieri mi hanno chiamato per offrirmi Ribery”.

Il numero uno della società brasiliana ha continuato affermando: “Sinceramente non sapevo nemmeno che stesse ancora giocando”. Ad ogni modo l’asso francese non sembra essere appetibile per Robinson de Castro. Il patron del Ceará Sporting Club sulla possibilità di ingaggiare Ribery, ha dichiarato: “Non saprei”.

Ribery, futuro lontano da Salerno

Anche se la trattativa non dovesse andare in porto, qualora la vicenda fosse reale, vorrebbe dire che l’ex Bayern Monaco vuole cambiare aria. Ribery a Salerno non sembra essersi ambientato nel migliore dei modi. Arrivato con grandi aspettative in Campania il 6 settembre scorso, ha collezionato finora 10 presenze e zero gol. Probabilmente il talentuoso francese soffre la scarsa qualità della rosa granata ma da un calciatore del suo calibro i tifosi vogliono di più e nonostante le buone giocate viste in campo, i zero gol realizzati lasciano tanti dubbi sul suo futuro.