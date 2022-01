Walter Sabatini vicino alla firma con la Salernitana

Il primo colpo di Danilo Iervolino, nuovo presidente della Salernitana, si chiama Walter Sabatini. L’ex direttore tecnico del Bologna e del Montréal Impact, entrambe società di Joe Saputo, è vicino alla firma con la società granata. In Campania potrà diventare un punto di riferimento per tutta l’area sportiva.

Nelle scorse settimane, l’esperto dirigente sportivo è stato accostato anche al Genoa ma poi la trattativa è saltata. Walter Sabatini potrebbe essere l’uomo giusto per far rinascere la Salernitana attualmente ultima in classifica.

Walter Sabatini potrebbe gestire da subito il mercato invernale

Per le squadre in difficoltà, gennaio rappresenta un mese importante per provare a cedere calciatori demotivati dal basso rendimento e acquistare giocatori motivati e vogliosi di conquistare la salvezza. Qualora Walter Sabatini dovesse accettare la sfida Salernitana, per lui ci sarebbe tanto da lavorare per mettere a disposizione di Colantuono una rosa all’altezza.

In attesa della scelta dell’ex dirigente di Lazio e Roma, il primo rinforzo per i granata sembra essere Razvan Marin. Il giovane centrocampista in forza al Cagliari vanta 55 presenze e 3 reti in Serie A. La trattativa è difficile essendo Marin uno dei perni della squadra di Mazzarri e inoltre difficilmente la società sarda cederebbe un suo calciatore a una diretta rivale nella rincorsa alla salvezza.