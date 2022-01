Calciomercato: ecco le grane contrattuali di Inter e Milan

In casa Inter e Milan tiene banco la situazione rinnovi contrattuali. Sono diversi i giocatori che hanno il contratto in scadenza al termine della stagione in corso di svolgimento. Da Kessie sino ad arrivare al duo croato nerazzurro Brozovic e Perisic. Le società stanno valutando il da farsi: se da un lato si tratta di elementi importanti delle loro rose, dall’altro tengono d’occhio i loro equilibri finanziari messi a dura prova dalla pandemia.

Rinnovi contrattuali: la situazione del Milan

Tra i rossoneri due calciatori fondamentali per Pioli hanno il loro contratto in scadenza a giugno 2022: si tratta di Kessie e Romagnoli. Le interlocuzioni tra l’ivoriano e la dirigenza sono andate avanti sino a qualche mese fa: il Milan gli ha proposto un prolungamento con un sostanziale rinnovo dell’ingaggio sino a 6 milioni di euro annui; il suo procuratore ne chiede invece 8. La trattativa sembra essere giunta ad un punto morto e nel frattempo vari club della Premier iniziano a fare la corte al centrocampista. L’ultimo, in ordine di tempo, il Tottenham di Antonio Conte. Per quanto riguarda il capitolo Romagnoli il duo Maldini Massara ha già inoltrato la propria offerta. Il difensore sta facendo le proprie valutazioni e, secondo rumors di mercato circolati nelle ultime ore, la Juventus avrebbe avviato un dialogo con il suo procuratore per cercare di acquistarlo a parametro zero a giugno.

Inter: Perisic e Brozovic rinnovano?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra avrebbe già trovato l’accordo per la firma del nuovo accordo con lo staff di Brozovic. Di conseguenza manca solo l’annuncio ufficiale e il matrimonio, a meno di ribaltoni inaspettati, è destinato a continuare anche nei prossimi anni. Discorso più complicato per quanto riguarda Perisic. L’esterno, sempre in base a quanto scritto dal quotidiano rosa, ha già respinto diverse offerte pervenutagli. Marotta e Ausilio stanno ancora dialogando con il suo entourage, ma un certo ottimismo pervade l’ambiente e in molti danno per certa la fumata bianca tra le parti. Il tutto potrebbe essere ratificato nel breve termine.

Un giocatore che sembra essere destinato a salutare l’Inter è Kolarov che, in base allo stesso articolo, avrebbe espresso l’intenzione di salutare il calcio giocato al termine del campionato.