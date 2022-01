Brozovic e il rinnovo, le parole di Inzaghi chiariscono la situazione

Domani l’Inter affronterà il Bologna dell’ex Mihajlovic. La partita è di fondamentale importanza per i neroazzurri che hanno un calendario a gennaio molto fitto e impegnativo. Tutto ciò, ASL permettendo. La situazione nelle ultime ore è molto calda e già Salernitana-Venezia è stata rinviata, con il rischio di altri rinvii. Alla vigilia del match col Bologna Simone Inzaghi ha parlato in conferenza e ha parlato anche del rinnovo di Brozovic. Il croato ha il contratto in scadenza a giugno ma parrebbe voler rinnovare.

Le cifre del rinnovo di Brozovic ballano fra i 6 e i 7 milioni di euro, bonus compresi. Le parole di Inzaghi lasciano trasparire fiducia: “Su Brozovic ho ribadito più di una volta che secondo me è molto contento, importantissimo in questa squadra e penso rinnoverà. Poi ci sono Marotta e Ausilio che seguono le trattative ogni giorno, io guardo più il campo. Fa piacere ciò che dicono i colleghi, so di essere in una società forte con tifosi straordinari e grandissimi giocatori.” L’allenatore neroazzurro non ha, però, commentato la situazione riguardo l’altro croato: Perisic. Ivan sembrerebbe intenzionato a voler ritornare in Bundesliga.

Così, dopo le parole di D’Ambrosio, anche quelle di Inzaghi lasciano trasparire molta fiducia nei confronti del progetto Inter.