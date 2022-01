Il Torino all’assalto del fortissimo del centrocampista del Cagliari

Il Torino vuole Nandez dal Cagliari. La società granata punta forte sul centrocampista uruguaiano. In prima battuta il Torino vorrebbe intavolare la trattativa che prevede uno scambio di prestiti. Proposti al Cagliari Linetty e Baselli per Nandez. Il presidente Urbano Cairo sta premendo sull’acceleratore proprio in queste ore per cercare il colpaccio, provando ad anticipare le altre concorrenti nella corsa verso l’ambito giocatore. Giocando d’anticipo e con la possibilità di scambiare due buoni elementi come Baselli e Linetty, riuscirà il Torino a battere la concorrenza di Totthenam, Atalanta e Inter su tutte? Intanto il Cagliari, sempre ai granata ha richiesto informazioni per il difensore centrale Armando Izzo.

I dettagli del centrocampista del Cagliari richiesto dal Torino.

Naithan Michel Nandez Acosta, più conosciuto come Nandez, è un giocatore uruguaiano classe 1995 in forza al Cagliari dal 2019. Con la società isolana ha disputato 83 partite segnando 4 gol, ma soprattutto l’anno scorso ha sciorinato una serie di prestazioni da ingolosire diversi club italiani e non solo. Pagato 17 milioni di euro dal Cagliari adesso sembra essere diventato l’obiettivo principale del Torino. Giocatore che ha sempre preferito stare in mezzo al campo, come centrocampista centrale, ma nell’ultimo anno si è trasferito sulla fascia, aumentando ancor di più la sua pericolosità offensiva. Nandez vanta anche ben 45 presenze con la maglia della propria nazionale.