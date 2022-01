Vlahovic vicino alla Juventus, momenti salienti: quando la fumata bianca

Juve, Dusan Vlahovic oramai a un passo dalla Signora. Quando la fumata bianca? L’accordo dei bianconeri prevede una somma di 65/67 milioni più bonus, siamo agli sgoccioli finali. Una cifra di questo genere fa tanto pensare, come fa la Juventus a spendere una somma così ingente? Abbiamo sempre discusso di una economia in crisi, registrando 209 milioni di perdite nell’ultimo esame di bilancio.

Juve, Vlahovic: nuovo giocatore bianconero?

Juve, Vlahovic è a un passo dalla Signora, pochi giorni oramai alla chiusura del mercato. L’accordo sull’ingaggio è alle ultime fasi, resta solamente la fumata bianca con la Fiorentina pronta a ufficializzare il tutto. Il dirigente sportivo Daniele Pradè chiarisce le condizioni, una situazione aperta a qualunque acquirente. La Signora decide di coprire integralmente la richiesta dei viola, non parliamo dei 70 milioni ma quasi, 65/67 più i bonus.

Ultime ore, la scelta Rocco Commisso

La decisione finale spetterà all’imprenditore italiano e Fondatore di Mediacom, Rocco Commisso, sarà lui a decidere il da farsi. Il serbo al momento ha sicuramente le spalle al muro. Sarà difficile impedire al mittente un’offerta una offerta molto vicina a quella proposta dall’Arsenal.

Una situazione che frigge per i viola, che si ritrova a perdere un buon calciatore per la tanto odiata Juventus. Al momento il destino non può essere mutato e Dusan Vlahovic vestirà a breve i panni bianconeri, una attesa deliziosa per i fan, giunta quasi al termine.