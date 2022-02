Calciomercato Torino: tutti pazzi per Bremer, ma quanto costa?

Gleison Bremer, difensore del Torino classe 1997 è il giocatore del momento. Dopo essersi “messo in tasca” Vlahovic nel derby di venerdì scorso, le quotazioni già alte del difensore, sono notevolmente schizzate. Il valore di mercato del calciatore sembra aggirarsi ora sui 40 milioni di euro. E quale è la squadra favorita all’acquisto? Beh, non si sa. Nel senso che l’asta è aperta a tutti. In realtà il giocatore ha da poco rinnovato il contratto con il Torino fino al 2024, ma ciò non vieta alle eventuali acquirenti di tentare il colpaccio. Bremer quest’anno ha disputato 23 partite segnando 2 gol.

Salito alle stelle il prezzo di mercato di Bremer

Dopo Juventus-Torino e dopo aver annullato per due volte consecutive nella stessa stagione Dusan Vlahovic il prezzo di mercato di Bremer è arrivato a 40 milioni di euro. Sirene inglesi sempre accese, il prezzo non spaventa le squadre della Premier League, dove il nome di Bremer già circola insistentemente. Soprattutto il Chelsea è molto avanti nella trattativa. Anche il Bayern Monaco lo segue con interesse. In Italia Milan e Inter sembrano essere vicine al giocatore. Intanto da qualche giorno nei social spopolano numerose foto di una tasca di jeans con scritto: “tasca di Bremer” con la foto di Vlahovic dentro.