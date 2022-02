Calciomercato Milan: per il dopo Kessié in arrivo il fortissimo centrocampista portoghese

Renato Junior Luz Sanches, o meglio Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997 attualmente in forza al Lille, è il profilo che il Milan ha individuato per il post Kessié. Il giocatore ivoriano non rinnoverà con i rossoneri il contratto in scadenza il 30 giugno e allora potrebbe essere proprio Renato Sanches a prenderne il posto. Per l’attuale giocatore del Lille c’è stato un tentativo in extremis già in questa sessione di calciomercato, ma la società francese non ha ceduto alle lusinghe del Milan e si è rimandato tutto in estate. La cifra di mercato del centrocampista portoghese si aggira sui 25 milioni di euro.

Ecco chi è il nuovo obiettivo del centrocampo del Milan

Renato Sanches è un giocatore moderno, un centrocampista tuttofare, abile sia nella fase di difesa che in quella di costruzione del gioco, dove esprime il meglio delle sue qualità. Dopo un folgorante avvio di carriera con il Benfica è passato al Bayern Monaco che lo ha acquistato per 35 milioni di euro, ma dove non è mai riuscito ad imporsi. Dal 2019 è in forza al Lille dove ha ritrovato fiducia e ha espresso al meglio le proprie qualità, riuscendo a giocare con continuità e in modo eccellente. “Tuttosport” lo accosta ai rossoneri nel prossimo mercato estivo e, se dovesse essere vero, si tratterebbe di un gran colpo a centrocampo per i colori rossoneri. Acquisto che farebbe dimenticare da subito l’eventuale cessione, sempre più probabile, di Franck Kessié.