Cristiano Ronaldo, in Inghilterra sono sicuri: “Lo vuole Mourinho”

Momento non semplice per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno lusitano sembra intenzionato a lasciare Manchester e di questo ne sono convinti i tabloid inglesi che descrivono un Ronaldo stufo e stanco. Non si aspettava di trovare questa squadra al suo ritorno a Manchester e soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League, il suo addio sembra inevitabile. Sono tante le destinazioni che vengono accostate al suo nome, tra cui una veramente clamorosa: la Roma.

Cristiano Ronaldo-Manchester United: addio in agenda

Una seconda esperienza tutta da dimenticare. Il portoghese è sempre stato il trascinatore delle proprie squadre, invece, all’Old Trafford c’è qualcosa che non va. In 21 gare di Premier League ha segnato solamente 9 reti, con tensioni con Solkjaer e Rangnick. Per questo il giocatore non sarebbe più a suo agio in Inghilterra e starebbe meditando un possibile addio. Le ultime prestazioni negative, la mancanza di gol e le prestazioni negative dei suoi compagni lo stanno portando verso altri lidi. Per questo motivo, secondo il Sun, Jorge Mendes avebbe incontrato la dirigenza per preparare il terreno per il suo addio a giugno, sempre in caso di mancata qualificazione in Champions. Alla finestra, secondo molte indiscrezioni, c’è il PSG, specialmente in caso di approdo di Zidane; il Bayern Monaco e la Roma, con Mourinho che vuole con sé il lusitano.

Le statistiche di CR7 alla Juventus

In Italia Ronaldo potrebbe ritrovare la sua verve offensiva: in tre anni alla Juve CR7 ha segnato 101 reti in 134 partite tra campionato e coppe, realizzando quasi un gol a partita in Serie A nelle ultime due stagioni in bianconero. Con i torinesi Ronaldo ha vinto due campionati, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, tra i trofei individuali è stato nominato per due volte miglior giocatore assoluto della Serie A, e per due volte è stato inserito nella squadra dell’anno.