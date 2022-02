Lazio-Sarri, il rinnovo a rischio, rottura tra le parti?

Il calciomercato si è concluso e molti allenatori non hanno ricevuto i rinforzi desiderati. Tra quelli delusi c’è Maurizio Sarri che dalla dirigenza della Lazio si aspettava molto di più. Pensava di ringiovanire la squadra, ma alla data del 31 gennaio qualcosa non è andato per il verso giusto. A Formello arrivano solo Cabral e Kamenovic. Lui chiedeva altro, giocatori funzionali e con certe caratteristiche. Un centravanti puro ad esempio, in modo tale da far rifiatare Immobile. Invece è atterrato il capoverdiano che è un fantasista, un attaccante esterno. Ecco quindi che ora si vocifera di una possibile rottura con la dirigenza.

Sarri, lite con Tare

Delusione forte per Sarri. Si aspettava di più. Il clima è teso, addirittura si vocifera di una lite scoppiata con Tare dopo la chiusura del mercato, poi smentite. E allora gli effetti della campagna acquisti sul possibile rinnovo dell’allenatore sino al 2025 andranno verificate nelle prossime settimane. Il tecnico vuole garanzie, pretende di essere coinvolto nelle scelte e lo ribadirà a Lotito in un nuovo incontro. Al momento non risulta un appuntamento con il presidente. C’è stato invece un colloquio tra Sarri e Tare a Formello. Contenuto top secret. Ora bisogna mettere da parte gli attriti e pensare al campo. La Lazio ha degli obiettivi da raggiungere e dovrà fare di tutto per accontentare i tifosi per non dichiarare fallimentare la stagione.

Protestano i tifosi della Lazio

I tifosi laziali, come Sarri non hanno gradito il non-mercato della Lazio. L’immobilismo del presidente Lotito ha fatto scattare la contestazione fra i tifosi biancocelesti pronti a protestare a Formello per “la campagna di indebolimento del mercato invernale“.

Per giovedì 3 febbraio, gli Ultras della Lazio hanno programmato una contestazione alle porte di Formello. Nel comunicato lanciato sui social, la parte calda del tifo biancoceleste chiama a raccolta tutti i tifosi laziali per “gridare tutto il disprezzo nei confronti della società che se ne frega dei propri tifosi“. Oltre alla sessione di mercato appena conclusa, i tifosi laziali attaccano la società per il caro biglietti.