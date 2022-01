Milinkovic-Savic infiamma i tifosi della Juventus, colpa di un commento su Instagram

Milinkovic-Savic scatena i tifosi con il commento sotto la foto di Vlahovic alla Juventus.

La Juventus ha piazzato il colpo di mercato per provare la rimonta scudetto e Champions League. L’acquisto di Dusan Vlahovic, bomber del campionato, ha scaldato i tifosi che non vedono l’ora di vederlo in campo con la nuova maglia bianconera. Il serbo sarà indispensabile per la squadra di Allegri, visto che fino a questo momento è mancato un vero e proprio goleador capace di sbloccare le partite più insidiose. Dusan ha scelto la maglia numero 7, quella che fino a questo agosto era di Cristiano Ronaldo, passato poi allo United.

Ecco il messaggio del serbo: “È qualcosa di davvero meraviglioso, oggi è una giornata speciale, uno dei compleanni più speciali e felici che ho vissuto finora. Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo, di questa società, e darò tutto per raggiungere i nostri traguardi”, queste le prime parole del neo attaccante bianconero. L’arrivo alla Juve ha avuto un effetto clamoroso anche sui social di Vlahovic, soprattutto su Instagram dove l’attaccante serbo è passato dagli iniziali 571.919 follower ai quasi 990 mila registrati subito dopo l’annuncio della Juve. C’è un commento che ha scatenato i tifosi juventini, ovvero quello di Milinkovic-Savic.

Milinkovic-Savic: “Ti auguro il meglio”

Ovviamente sotto alla foto del bomber classe 2000 non poteva mancare l’in bocca al lupo dl connazionale Milinkovic-Savic. I due sono compagni di squadra nella nazionale della Serbia e molti tifosi bianconeri sperano che lo diventino anche a Torino. Infatti da sempre la società tiene d’occhio il forte centrocampista della Lazio che ogni partita trascina la sua squadra. Ecco il commento: “Te lo meriti, ti auguro il meglio“, ha scritto Milinkovic con tanto di cuore rosso e l’emoticon dell’applauso. Il commento del giocatore biancoceleste ha scatenato i tifosi bianconeri che hanno colto l’occasione per ribadire il loro apprezzamento. “Manchi solo tu Sergej“, “Vieni anche tu alla Juve“, “Vieni, saresti il benvenuto“, “Raggiungilo“, questi solo alcuni dei messaggi che hanno tutti lo stesso obiettivo, quello di convincere Milinkovic a vestire la maglia della Juve.