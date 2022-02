“Con Conte possono migliorare moltissimo”

Il Tottenham di Conte e Paratici è una delle squadre che si è mossa di più durante l’ultima finestra di calciomercato. Dalla Juventus sono arrivati Kulusevski e Bentancur mentre Lo Celso e Gil sono partiti in prestito. Le parole del ds Paratici su Kulusevski e Bentancur sono di stima nei confronti dei calciatori: “Sono giocatori giovani e già con grande esperienza.”

In casa Tottenham i tifosi non sono rimasti molto soddisfatti dalle operazioni ma Paratici su Kulusevski e Bentancur è sicuro: “Giocano entrambi in nazionale, hanno partecipato a Mondiali o Europei. Sono giocatori ancora giovani e noi dovremo farli crescere ancora. In questo campionato, con questa squadra, con Conte possono migliorare ulteriormente nonostante la già buona esperienza. Bentancur è un centrocampista completo, un box-to-box, un calciatore di affidamento. Kulusevski ha solo 21 anni, ha 10 gol e 10 assist con la Juventus ed è un grande prospetto a livello europeo, ma è pure già pronto per giocare. Bentancur ha giocato 5 anni alla Juventus e ha quasi 200 presenze, Kulusevski quasi 100.”

Il Tottenham è attualmente settimo, a 36 punti, dopo 20 partite: una in meno dell’Arsenal, che occupa la sesta posizione, a 36 punti. Pesa la sconfitta della squadra di Conte nell’ultimo match di Premier contro il Chelsea, finito 2-0 per la squadra di Tuchel.