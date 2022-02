Tare placa le proteste sul calciomercato: “Una delle migliori sessioni in assoluto”

In casa Lazio la finestra di mercato di gennaio non ha soddisfatto i tifosi. A seguito delle tante proteste dei supporter biancocelesti, Igli Tare ha provato a placare gli animi. Come riportato dal sito Sportmediaset, il ds della Lazio relativamente sulla sessione invernale, ha dichiarato: “Dal punto di vista delle cessioni è stata una delle migliori sessioni in assoluto. Sarri sapeva che in entrata potevamo muoverci solo alla fine, abbiamo preso un giocatore offensivo dopo l’uscita di Muriqi. Poi si può sempre fare meglio”.

Proprio sull’unico acquisto di gennaio citato da Igli Tare, Maurizio Sarri si è espresso affermando: “Vediamo Cabral quello che ci può dare. Io lo conosco poco, ma all’interno dello staff c’è chi, pur se superficialmente, lo ha seguito. Al momento fisicamente lui ha qualcosa meno dei nostri, perché rientra da un infortunio. Questa settimana si è allenato poco, quindi qualcosa gli manca. Ha buoni numeri in accelerazione e lo abbiamo provato da esterno. Vedremo da attaccante centrale, ma per me lì può giocare anche Anderson.”

Le dichiarazioni di ds e allenatore non sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda ma i dissidi in passato sono stati sempre smentiti dalla società. L’importante vittoria contro la Fiorentina potrebbe allontanare le nubi di una crisi interna che metterebbe a rischio i risultati in campo.