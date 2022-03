Calciomercato Milan: un big della Serie A potrebbe approdare in rossonero

Domenico Berardi potrebbe approdare al Milan nella prossima sessione di calciomercato. Già la scorsa estate, dopo gli Europei vinti con l’Italia c’è stato un tentativo dei rossoneri per il giocatore, ma il Sassuolo ha sparato alto e il Milan alla fine ha desistito. Vedremo se quest’anno sarà il momento giusto. Il club rossonero sta cercando di muoversi in anticipo per bruciare la folta concorrenza e assicurarsi il giocatore. Berardi, 27 anni, è al Sassuolo dal 2012, una vita ormai. Con la squadra emiliana ha disputato 300 partite e ha messo a segno 109 gol. In passato è stato accostato più volte alla Juventus, ma la trattativa non si è mai conclusa.

Ecco quanto costa il giocatore accostato al Milan

Domenico Berardi ha una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. Il Sassuolo fissa il prezzo. Il Milan preferirebbe operare con un prestito oneroso con diritto di riscatto, o l’obbligo con il pagamento fissato sui 10 milioni e il restante pagato alla scadenza. Discorsi economici e formule in fase embrionale. Di sicuro c’è l’interesse da parte dei rossoneri per il secondo anno di fila, vedremo se le due società troveranno l’accordo. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Nel gioco attuale del Milan, Berardi sembrerebbe incastrarsi alla perfezione. Pioli attende fiducioso.