Calciomercato Milan: Romagnoli-Lazio si farà? Attenzione a una terza squadra…

Alessio Romagnoli, 27 anni, attuale capitano del Milan, a fine anno potrebbe approdare alla Lazio. Il giocatore rossonero è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato. La Lazio lo segue da tempo e sta cercando di muoversi con largo anticipo per evitare che altre squadre arrivino su di lui. Il difensore centrale del Milan sembrava dover rinnovare senza problemi, invece così non è stato e l’approdo alla Lazio appare sempre più vicino.

Tra Romagnoli e Lazio potrebbe inserirsi una terza squadra

Il Milan aspetta un segnale del suo capitano per il rinnovo, la Lazio lo aspetta a Formello, una terza squadra si può inserire. E il nome della terza squadra è un nome pesante: il Barcellona. Gli spagnoli si dicono interessati al suo acquisto, anche se per ora non c’è niente di concreto. E allora la squadra che sembra più vicina al suo acquisto è proprio la Lazio. E se dovesse arrivare alla Lazio, Romagnoli prenderà la maglia numero 13 di Nesta?