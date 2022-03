Calciomercato Napoli: il Manchester United all’assalto del super-bomber

Il Manchester United punta al grande colpo per quanto riguarda l’attacco. E lo cerca in Italia, più precisamente in casa Napoli. Victor James Osimhen, attaccante classe 1988, è l’indiziato numero 1 per l’attacco della squadra inglese. Andrebbe a sostituire una partenza eventuale di Cristiano Ronaldo, sempre più in bilico nelle gerarchie offensive dello United. I diavoli rossi vorrebbero fare spesa senza spendere troppo, ma ciò non sembra proprio possibile, in quanto Osimhen è valutato come pezzo pregiato nell’attacco del Napoli.

Riuscira il Manchester United ad accontentare il Napoli?

Il Napoli valuta Osimhen almeno 100 milioni di euro. Il Manchester United sembra rallentare il proprio entusiasmo iniziale, anche se i fondi a disposizione degli inglesi non mancano. Il club napoletano non vuole privarsi del proprio bomber, proprio ora che è diventato un giocatore fondamentale nel reparto offensivo. Nell’ultimo anno il nigeriano è stato decisivo in tutte o quasi le partite che ha giocato, e con Spalletti è migliorato moltissimo anche tatticamente. Proprio per questo altri club, in particolare il Manchester United hanno messo gli occhi su di lui. Ma il Napoli non sembra nemmeno voler ascoltare le sirene inglesi e vuole far rimanere concentrato il bomber e tutta la squadra, per fare un finale di stagione che potrebbe riservare qualcosa di speciale, chiamato scudetto.