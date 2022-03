Calciomercato Torino: Arsenal e Tottenham sulle tracce del fortissimo difensore

Due squadre della Premier League sulle tracce dell’esterno difensivo del Torino Wilfred Singo. Una in particolare sembra poter sferrare l’attacco decisivo. Si tratta del Tottenham di Antonio Conte, che è rimasto piacevolmente sorpreso ed è molto interessato all’acquisto del giocatore ivoriano. Riuscirà Cairo a resistere alle offerte inglesi o giocherà al rialzo?

Il Tottenham punta forte all’esterno del Torino

Il Tottenham fissa il prezzo sui 15 milioni di euro, che poi è il prezzo attuale attribuito a Singo, ma secondo il Torino sono troppo pochi, anzi, decisamente pochi. Singo ha il contratto in scadenza nel 2023, ma di fatto è fino al 2024 poichè c’è un’opzione di prolungamento. Oltre al Tottenham, anche l’Arsenal segue il difensore con attenzione e si vuole inserire nella trattativa. In Italia le squadre milanesi potrebbero fare una proposta al Torino. Quest’anno in campionato Singo ha disputato 25 partite realizzando 3 gol. Può giocare sia da esterno difensivo che offensivo, molto forte fisicamente e affidabile.