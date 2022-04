Milan, occhio alle sirene per Leao: il PSG è pronto ad un’offerta monstre per convincere i rossoneri

Il PSG non molla la presa su Rafa Leao e vorrebbe tentare il Milan con una sostanziosa offerta. Dal canto loro, i rossoneri sono al momento in attesa di conoscere gli sviluppi delle trattative in corsa tra Investcorp ed Elliott per la vendita della società, ma al tempo stesso devono cercare di fronteggiare le sirene francesi per l’esterno portoghese che in questa stagione ha alzato il suo rendimento, arrivano a essere accostato ai top player d’Europa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra di Parigi avrebbe già pronta un’offerta da circa 70 milioni per provare a convincere il Milan. Una cifra importante, ma al momento la volontà dei rossoneri è quella di investire ancora su Leao: non a caso, sono in corso da mesi i colloqui con l’agente Jorge Mendes per cercare di convincere il giocatore a rinnovare il contratto, abbracciando ancora per molto tempo il progetto a tinte rossonere. Nelle prossime settimane sono attesi importanti sviluppi sulla vicenda.