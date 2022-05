Calciomercato Napoli, sfuma il primo obiettivo per la fascia

Messo in cassaforte anche il terzo posto in campionato, il calciomercato Napoli è entrato nel vivo diventando l’unica questione che occupa i pensieri di De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Se da un lato il patron ha più volte ribadito l’importanza di dover prestare attenzione al bilancio, dall’altro canto c’è l’obiettivo di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione nazionale ed europea.

Calciomercato Napoli: Hickey vicino all’Arsenal

In questa stagione uno degli elementi più seguiti dagli osservatori della società partenopea è stato Aron Hickey. Il giovane difensore del Bologna si è ben messo in luce a suon di buone prestazioni incorniciate da 5 reti. A rovinare i piani di Giuntoli è una voce che arriva dalla Premier League. Secondo i primi rumors il laterale scozzese nelle ultime ore è finito nel mirino dell’Arsenal. I Gunners in un sol colpo hanno convinto sia il calciatore che la società felsinea.

La società londinese è pronta a versare nelle casse rossoblù una cifra importante che si aggira intorno ai 23 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 2 milioni di euro di bonus. In questo modo il Bologna può realizzare una plusvalenza notevole, infatti Hickey è stato acquistato appena un anno fa dall’Hearts per meno di 2 milioni di euro.